هدايا الفلانتين بقنا.. الأسعار من 10 جنيهات للورود والبوكسات من 50 جنيها

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محل بيع ورود بمدينة قنا فى يوم الفلانتين لعرض الأنواع وأشكال الهدايا والبوكسات.

قال أحمد السيد، بائع بالمحل، إن هناك أنواع متعددة من الورود منها الورد البلدي بألوانة المتعددة والورد الجوري وتبدأ من سعر 10 جنيهات والورد الكيني بسعر 20 جنيها وورد عباد الشمس والكريز وهو فرع ورد داخله أكثر من وردة والتوليب.

وأوضح السيد، أن المحل يقدم مزيج من بوكيهات الورود والشكولاته تقدم في المناسبات مثل الفلانتين داي، ويوجد هدايا بلورات وبوكسات متنوعة بأسعار تبدأ من 50 جنيها.

وتابع أحمد السيد، لافتا أن يوم الفلانتين داي يختلف عن الأيام العادية، فيقبل الزبائن على شراء الورود ولاسيما الورد الجوري الأحمر.



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محل بيع ورود



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