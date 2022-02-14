من الحقوق للبيتزا.. أول سيدة تعمل فى صناعة الأكل الإيطالى بقنا

صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر مع باتعة أحمد ، أول سيدة تصنع الأكل الإيطالي مثل البيتزا والمكرونة بقنا داخل محل مخصص لذلك بالممشى التجاري وسط مدينة قنا.

قالت باتعة أحمد، خريجة كلية الحقوق، إنها بدأت مجال الأكل البيتي منذ ما يزيد عن 12 عاما وفي تواجدها في القاهرة كانت تجهز الوجبات المنزلية للزبائن وتبيعها عن طريق التوصيل الدليفري ومن هنا اكتسبت خبرتها في مجال الأكل وصناعة الأكل الإيطالي بمكونات جيدة.

وأوضحت أحمد، أنها تقدم الأكلات الإيطالية مثل البيتزا والمكرونة وتقوم بتجهيزها كما تجهز وجباتها في المنزل وهذا ما يميز وجباتها، مشيرة إلى أن أبنائها يساعدوها في العمل داخل المحل بالإضافة إلى تواجد دليفري لتوصيل الطلبات إلى الزبائن.

وتابعت باتعة أحمد، لافتة أنه رغم مجال دراستها في كلية الحقوق إلا أنها فضلت العمل فيما تهواه وهو الأكل واستغلت حصولها علي مؤهل عالي في تعليم الأبناء والمذاكرة لهم بدلًا من الدروس الخصوصية وذلك في مرحلة التعليم الأساسي.



السيدة أثناء التجهيز



أول سيدة تفتتح مطعم للأكل الإيطالي ونجلها



بتاعة أحمد