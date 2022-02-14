اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 11:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

من الحقوق للبيتزا.. أول سيدة تعمل فى صناعة الأكل الإيطالى بقنا

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:41 م
من الحقوق للبيتزا.. أول سيدة تعمل فى صناعة الأكل الإيطالى بقنا باتعة أحمد
صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشر مع باتعة أحمد ، أول سيدة تصنع الأكل الإيطالي مثل البيتزا والمكرونة بقنا داخل محل مخصص لذلك بالممشى التجاري وسط مدينة قنا.

قالت باتعة أحمد، خريجة كلية الحقوق، إنها بدأت مجال الأكل البيتي منذ ما يزيد عن 12 عاما وفي تواجدها في القاهرة كانت تجهز الوجبات المنزلية للزبائن وتبيعها عن طريق التوصيل الدليفري ومن هنا اكتسبت خبرتها في مجال الأكل وصناعة الأكل الإيطالي بمكونات جيدة.

وأوضحت أحمد، أنها تقدم الأكلات الإيطالية مثل البيتزا والمكرونة وتقوم بتجهيزها كما تجهز وجباتها في المنزل وهذا ما يميز وجباتها، مشيرة إلى أن أبنائها يساعدوها في العمل  داخل المحل بالإضافة إلى تواجد دليفري لتوصيل الطلبات إلى الزبائن.

وتابعت باتعة أحمد، لافتة أنه رغم مجال دراستها في كلية الحقوق إلا أنها فضلت العمل فيما تهواه وهو الأكل واستغلت حصولها علي مؤهل عالي في تعليم الأبناء والمذاكرة لهم بدلًا من الدروس الخصوصية وذلك في مرحلة التعليم الأساسي.

 

السيدة أثناء التجهيز
السيدة أثناء التجهيز

 

أول سيدة تفتتح مطعم للأكل الإيطالي ونجلها
أول سيدة تفتتح مطعم للأكل الإيطالي ونجلها

 

بتاعة أحمد
بتاعة أحمد

 

نجل باتعة داخل المحل
نجل باتعة داخل المحل

 

 


سيدة تصنع الأكل الإيطالي

الأكل الايطالي بقنا

باتعة احمد

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة