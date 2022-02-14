اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص برصاص الشرطة الفرنسية فى محطة للقطارات بباريس

الإثنين، 14 فبراير 2022 07:26 م
مقتل شخص برصاص الشرطة الفرنسية فى محطة للقطارات بباريس الشرطة الفرنسية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مصدر فى الشرطة الفرنسية يوم الاثنين عن مقتل شخص برصاص الشرطة هدد اثنين من رجال الأمن بسكين فى محطة قطارات كبرى بباريس.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم استهداف الشرطيين عند حدود الساعة 7 صباحا بينما كانا يقومان بدورية فى المحطة المزدحمة، والتى تسير قطارات إلى شمال البلاد والدول المجاورة.

وفتح شرطيان النار على رجل هددهما بسكين فى محطة قطارات كبرى بباريس، ما أدى إلى مقتله حسبما ذكر مصدر فى الشرطة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل سكينا طولها "30 سم" كتب عليها "ACAB" وهو اختزال لعبارة "كل الشرطيين أوغاد".

من جانبه، أوضح وزير النقل جان بابتيست جبارى على محطة "أر أم سي" الفرنسية أن المهاجم كان "شخصا معروفا عند الشرطة مؤكدا أن الحادث له علاقة بالإرهاب.


الشرطة الفرنسية

قطارات باريس

باريس

فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة