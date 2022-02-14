محال كفر الشيخ تتزين لاستقبال الزبائن فى عيد الحب.. صور

تزينت محال بيع الهدايا ومحال بيع الورود، والمكتبات بمدن محافظة كفر الشيخ، استعداداً لاستقبال الشباب والفتيات والأزواج، اليوم الاثنين، كعادة سنوية، لشراء هدايا الفلانين.

قال أحمد زكى، صاحب محل بيع ورود، تتعد الهدايا فى عيد الحب مابين شراء الشباب والفتيات والأزواج لبوكيهات ورد طبيعى أو بوكيهات ورد صناعى، ونباتات طبيعى وصناعى، والاسعار لا تتعدى 30 جنيه، وهناك مكتبات تبيع دباديب يبدأ من من سعر 30 جنيها ويوجد أحجام أكبر بسعر 120 جنيها إلى 250 جنيها دبدوب ارتفاعه 70سم.

وأضاف محسن محمد، صاحب مكتبه، تتعدد أنواع هدايا عيد الحب بكفر الشيخ، ومنهم من يشترى مصاحف وساعات والبرفيوم، وبلورة التى تضيء، والاهتمام أكبر بلف الهدايا فى بوكس أو فى كيس شيك مزين بعروسة صغيرة ونقوش عليها، من صحيات لف الهدايا.

وأكدت مريم محمد، صاحبة مكتبه، المكتبات بها العديد من الهدايا فهناك الدباديب الحمراء، والساعات والمصحف المزخرف والبلورات والزهيريات، والهدايا تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ250 جنيها، حسب رغبة كل مشترى.