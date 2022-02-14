ما هو العلاج الغذائى وأهميته لأصحاب الأمراض المزمنة؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

تؤثر العناصر والمكونات الغذائية المختلفة على عمل الجسم، وتحميه من العديد من الأمراض، وتستعيد الصحة، ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا للغاية في السيطرة على الأمراض المختلفة وإدارتها، خاصة أمراض نمط الحياة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، يُعرف هذا العلاج الذي يلعب فيه النظام الغذائي دورًا رئيسيًا باسم العلاج الغذائي، إنه نهج لتعظيم الإمكانات الصحية من خلال التعديلات الغذائية وتغييرات نمط الحياة، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

لماذا العلاج الغذائي مهم؟

الأكل الصحي مهم سواء كنت تعاني من مرض أم لا، هذا العلاج مناسب للجميع ، صغارًا وكبارًا يتطلعون إلى التخفيف من أعراض معينة وكذلك أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم العامة ، يركز العلاج الغذائي بشكل رئيسي على الأطعمة الكاملة الطبيعية غير المصنعة التي تساعد على تعزيز الصحة العامة ودرء مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، يتم تخطيط النظام الغذائي بطريقة تجعله متوازنًا ومستدامًا من الناحية الغذائية ، من المهم أن نفهم أن العلاج الغذائي لا يحل محل الأدوية التقليدية ولكنه قد يكملها.

يتم تخطيط النظام الغذائي بطريقة تجعله متوازنًا ومستدامًا من الناحية الغذائية فوائد العلاج الغذائي بصرف النظر عن السيطرة على الأمراض وإدارتها، فإن العلاج الغذائي له فوائد مختلفة، والتي قد تشمل:

نظام مناعة صحي

زيادة مستويات الطاقة

هرمونات متوازنة

تحديد عدم تحمل الطعام

تحسين الجهاز الهضمي

تحسين أنماط النوم

فقدان الوزن

تحسين ظروف الجلد عن طريق إزالة السموم من الجسم

تحسن عام في وظائف الجسم

يزيل التوتر من العقل

كيف يعمل معالج التغذية؟

يعمل أخصائيو العلاج الغذائي مع مجموعة متنوعة من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الأمراض المزمنة ويقدمون المزيد من النصائح حول مكافحة الأمراض والوقاية منها. بالنظر إلى أن كل شخص لديه تركيبة فسيولوجية ومتطلبات غذائية فريدة، يتم إعداد دراسة حالة شاملة للمريض من أجل تغطية المشاكل الصحية السابقة والحالية ونمط الحياة وصحة الأسرة.

وبناءً على دراسة الحالة، يتم وضع إرشادات غذائية مناسبة لتناسب نمط حياة المريض ومرضه. قد تتضمن التوصيات أيضًا إرشادات حول دعم الهضم والامتصاص، وإزالة السموم الطبيعية ، وإدارة الإجهاد وتجنب المواد المسببة للحساسية أو السموم،تأكد من التحول إلى العلاج الغذائي تحت إشراف طبي صارم.