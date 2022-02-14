اليوم السابع
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قراء يشاركون صور أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم فى الفلانتين

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:10 م
قراء يشاركون صور أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم فى الفلانتين عيد الحب
كتبت: شيماء حمدى

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شارك القارئ حمادة منصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بصورة لزوجته واسرته  بمناسبة الاحتفال بعيد الحب ويظهر فيها ابنته نورهان و نغم  قائلا "  زوجتي الحبيبة، جيهان عبد الرحمن كل عام وأنت بخير و دائما يجمعنا الحب والسعادة وتنعم أسرتنا الصغيرة بالهناء والسرور.. كل عام وأنتي حبيبتي"

الزوجة جيهان
الزوجة جيهان

 

الاسرة
الاسرة

 

كما شارك لقارئ نبيل وهبة بصورته معه زوجته متمنيا لها حياة سعيدة وأن يظل الحب والاحترام يجمعهما دائما.

 

نبيل وزجته
نبيل وزجته

كما شارك القاري تامر سالم  بصورته مع زوجته مريم نعيم قائلا :"كل سنة وانتي طيبة ياوش الخير والسعد عليه يا أحلى وأجمل مريم فى الدنيا "

تامر ومريم
تامر ومريم

 

كما شاركت القارئة نفين بصورة لزوجها عبد المسيح تقديرا وحبا له.

 

عبد المسيح
عبد المسيح

 

كما أرسلت القارئة رقية صورة زوجها محمد قائلة فى رسالة له: زوجي الحبيب أدامك الله فى حياتى كل عام وأنت بخير.

 

محمد
محمد

 

يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، وتقديرا  لمن تحبه، يشارككم "اليوم السابع" عبر خدمة "صحافة المواطن"، احتفالكم بهذا اليوم، من خلال نشر صورة من تحبه، سواء من الأهل "الأم أو الأب أو أختك وأخوك وأولادك"، أو الأصدقاء أو شريك حياتك، من خلال صورة احتفال بعيد الحب .

 

ولأن الاهتمام والتقدير أهم ما يمكن أن تشعره لشريك حياتك، ابعت اسمه واسمك وصورتكما معا أو صورته فقط، وقل له جملة من قلبك فى عيد الحب، على أن يتم إرسال الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى  01280003799 أو من خلال رسائل صفحة اليوم السابع على فيس بوك

 


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حب

صحافة المواطن

اليوم السابع

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