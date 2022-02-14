اليوم السابع
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فطوطة يحتفل بعيد الحب.. الشاب يوسف يرسم البهجة على كورنيش الإسكندرية (فيديو)

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:46 م
فطوطة يحتفل بعيد الحب.. الشاب يوسف يرسم البهجة على كورنيش الإسكندرية (فيديو) فطوطة يحتفل بعيد الحب
الإسكندرية أسماء على بدر - تصوير ماهر إسكندر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية بمناسبة عيد الحب واحتفال الشاب يوسف شلبى من محافظة الإسكندرية بشكل مختلف وبشخصية فطوطة .

ويقول يوسف شلبى ، 30 سنة من محافظة الإسكندرية ، أنه جاءت له فكرة الاحتفال بعيد الحب بشكل مختلف هذا العام بارتداء شخصية فطوطة الشهيرة للفنان الراحل سمير غانم رمز المحبة والسعادة التى أسعدت الملايين من الجماهير فى مصر والوطن العربى .

 

واضاف أن الفكرة لاقت قبول كبير لدى المواطنين فى شوارع الإسكندرية وقام بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال مما لقى تفاعل كبير وحب بين المواطنين .

 

وأوضح أنه لديه فريق لإقامة الحفلات الفنية للأطفال وشارك فى العديد من المسرحيات وحاصل على دورة نقابة المهن التمثيلية فهو يهوى التمثيل منذ صغره ويتمنى أن يشارك فى عمل فنى .

 

وقال إن قدوته فى التمثيل هو الفنان احمد ذكى ومن بين ممثلين الأجيال الجديدة امير كرارة وأحمد العوضى فهم استطاعوا إثبات تميزهم فى وقت قليل ولهم جمهور كبير .


الاسكندريه

اخبار المحافظات

عيد الحب بالاسكندريه

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