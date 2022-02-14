طقس شمال سيناء.. اعتدال فى درجة الحرارة وتوقف حركة الرياح

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شمال سيناء اليوم، أجواء مستقرة تخللها اعتدال فى درجة الحرارة، مع توقف حركة الرياح واستمرار علو أمواج البحر.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة لم تواصل حالة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة اى تقلبات جوية.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، مشيرا إلى أنه يوجد استعداد بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات للظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة أو أي أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة علي الأرقام التليفونية المحددة.