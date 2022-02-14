صحة شمال سيناء تنفذ حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض فى أحياء العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت صحة شمال سيناء حملة مقاومة، لناقلات الأمراض ويرقات الباعوض فى عددا من أحياء مدينة العريش.

قال المهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، إنه تم تغطية برك المياه الراكدة الموجودة في المنطقة المحصورة بين مبنى الاذاعة وإدارى المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ .

وأضاف أنه تم تغطية حى الضاحية، والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة تم تغطية طفح الصرف الصحي ببعض عمارات الضاحية والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض .

ضم فريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ومحمد شحاته وسعيد متولي وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبقه تغطية محطات الصرف الصحي الرئيسية، وحى غرب المدينة من شارع أبو طالب إلى منطقة الساحة الشعبية، ومحطات الصرف الصحي فى حى الصفا والسلايمة.

ومنطقة ميناء ومطار العريش ، ومحطات الصرف الصحي فى حى السمران .

كما سبق تنفيذ حملة تطهير احترازي للمعهد الفنى للتمريض ضد فيروس كورونا ، وحملة بحى الفواخرية من امتداد شارع على بن أبى طالب حتى شارع الجرير تم خلالها الرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ومحطات الصرف الصحي فى حى الفواخرية.