سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض موقف لجنة التنازلات بمدن المحافظة

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى المحافظ، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات المشكلة بناء بقرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020 بمدن الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا، ومرسى علم للبت فى الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التى تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية.

خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، عدد من الطلبات المقدمة من مواطنى المحافظة للجنة، والتى تعمل بدورها فى هذا الملف، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الفحص للعقود وتوفيق الأوضاع لما فى صالح المواطن. كما أكد السكرتير العام على وضع مقترحات وضوابط لعمل نموذج محدد لزوائد التنظيم والاضافات التى تخص الأراضى بجميع مدن المحافظة، وأن اللجنة المنعقدة ناقشت عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير ومرسى علم، والتى تم فحصها فى ضوء الضوابط واستكمال المرافق.

وكذلك إلى عدد من طلبات تحويل أراضى حق الانتفاع إلى تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضى مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلى مع تطوير المدينة، على أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل.

أكدت اللجنه أن التنازل مشروط بتشطيب الواجهات للحفاظ على المظهر الجمالى بالمحافظة الساحلية، كما وافقت اللجنة على تقسيط قيمة مقابل التنازل لحالة واحدة برأس غارب. حضر الاجتماع المستشارة لمياء نور الدين المستشار القضائى للمحافظة، واللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، واللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وعدد من مسؤولى الادارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بالمحافظة.