سفير مصر فى طوكيو يبحث التعاون الثقافى مع رئيس مؤسسة اليابان الثقافية

كتب : أحمد جمعة

التقى سفير مصر فى اليابان محمد أبو بكر، مع السفير Kazuyoshi UMEMOTO، رئيس مؤسسة اليابان الثقافية Japan Foundation المعنية بالتبادل الثقافى والفنى بين اليابان ومختلف دول العالم، حيث أشار السفير إلى خصوصية العام الجارى وما يحمله من دلالات رمزية تضيف إلى زخم العلاقات الثنائية بين الجانبين المصرى والياباني.

وتناول اللقاء التأكيد على الأهمية التى تحظى بها مؤسسة اليابان فى العلاقات الثنائية المصرية اليابانية باعتبار أن مكتبهم التمثيلى الوحيد فى الشرق الأوسط وأفريقيا متواجد بالقاهرة، ويقوم بدور رئيسى فى نشر الثقافة والفنون واللغة اليابانية ليس فقط فى مصر بل وفى المنطقة بأسرها.

من جانبه، أشار Kazuyoshi إلى الأهمية الكبيرة التى توليها اليابان ومؤسسته لثقل مصر السياسى والثقافى، موضحًا أنه انطلاقًا من هذا البعد الثقافى الكبير اختارت المؤسسة مصر لاستضافة مقرها الوحيد بالمنطقة، معربا عن رغبته فى إقامة تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والمؤسسة اليابانية.

تطرق الاجتماع أيضا إلى التقدم الذى وصلت إليه علاقات التعاون الثقافى بين مصر واليابان، ومستجدات الاتفاقيات التعليمية بين البلدين وعلى رأسها برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم، وكذلك المشروعات العملاقة المتمثلة فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى برج العرب، والتطور الذى أحرزه برنامج المدارس اليابانية فى مصر.