رئيس وزراء العراق: هناك من حاول خلق فتنة طائفية في البلاد

وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن بلاده تمر بظروف معقدة، مشيراً إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية. وقال: "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأضاف الكاظمي، خلال حضوره احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي (عليه السلام)، بمناسبة ذكرى ولادته المباركة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ونحن في حضرة إمام الإنسانية أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام)، وفي ليلة مولده، نستحضر المبادئ السامية التي تبنّاها وسار عليها وتمسّك بها"، مضيفاً: "عندما يقول (عليه السلام)، إن "الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق"، فهو يُحدّد مساراً إنسانياً لفهم التنوّع كمصدر قوة لا مصدر ضعف".

ولفت إلى أن "التنوع في العراق مصدر قوة وليس ضعفاً، وسماحة السيد السيستاني، حفظه الله، أرسل رسائل الطمأنينة للمجتمع بمقولته أنتم أنفسنا"، مردفاً بالقول: "أتشرّف أن أكون في النجف الأشرف اليوم، في هذا المكان الطاهر... من هنا حكم عليّ، وهنا استُشهد، وهنا مرقده الطاهر، بقبّته ومنارتيه؛ هنا الحوزة العلميّة ومراجعُنا العظام.. هنا كل شيءٍ ينتمي إلى عليّ".