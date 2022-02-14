اليوم السابع
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دار الافتاء توضح موعد وحكم صيام الأيام البيض ولماذا سميت بهذا الاسم؟

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:54 ص
دار الافتاء توضح موعد وحكم صيام الأيام البيض ولماذا سميت بهذا الاسم؟ دار الافتاء
كتب لؤى على

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أوضحت دار الافتاء أصل تسمية الايام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

الايام البيض

سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

صيام الايام البيض

وكانت قد نوهت دار الافتاء بالحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر رجب ، وهم الأثنين 13 رجب الموافق 14/2/2022،الثلاثاء 14 رجب الموافق 15/2/2022،الاربعاء 15 رجب الموافق 16/2/2022.

 

الايام البيض

صيام الايام البيض

الأيام البيض

موعد الايام البيض

صيام الأيام البيض

دار الافتاء

الأيام البيض

صيام الايام البيض

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