اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 03:38 م
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تنفيذ 90% من مشروع رصف وإنشاء حائط ساند على طريق فاقوس بالشرقية

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:30 م
تنفيذ 90% من مشروع رصف وإنشاء حائط ساند على طريق فاقوس بالشرقية تنفيذ 90% من مشروع رصف وإنشاء حائط ساند على طريق فاقوس بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إستكمال رصف وإنشاء حائط ساند على طريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم بمركز فاقوس وذلك لحماية الجسر من الإنهيار وتهيئة الطريق أمام عبور السيارات والماره.

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها والوصول لبنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على مدير مديرية الطرق بإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء حائط ساند على طريق فاقوس / الغزالي / أم عجرم وصولاً لكوبري سليم بمركز فاقوس بطول 5 كيلومتر وبتكلفة 17 مليونا و 803 آلاف جنيه وذلك لحماية جسر مصرف الغزالي من الإنهيار والحفاظ على سلامة المواطنين ، وكذلك إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على الطريق ، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 90 % , وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.


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