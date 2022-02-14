اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 12:37 م
أكرم القصاص
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تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على النيل بـ"الشيخ مكرم" فى سوهاج

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 م
تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على النيل بـ"الشيخ مكرم" فى سوهاج حملات ازالة تعديات - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على نهر النيل بمركز سوهاج، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وقوات الأمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجارى المائية والرى.

وأوضح المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى بسوهاج، أن الحملة استهدفت قرية الشيخ مكرم، حيث تم إزالة التراكمات ومخلفات كسر حجر، بمساحة 2700 متر مربع، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة سوهاج، مشيرا إلى الاستمرار فى إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجارى المائية.

فيما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إزالة 1075 حالة تعدى على النيل، والمجارى المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألف و396 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة فى هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجارى المائية جارى تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه أوضح مجدى إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، وعدد 103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 345 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 74883 متر مربع.


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