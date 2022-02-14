تعرف على قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 4.48 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.48 مليار دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 80.6%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية تضمنت قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر، وتضمنت الصادرات من الملابس الجاهزة بقيمة بلغت 176.9 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 134.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 31.5%، يليها الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 156.5 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 103 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 51.9%.

وتضمنت القائمة كلا من صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 149.1 مليون دولار في نوفمبر الماضي، بينما كانت 81.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 83.3%، وبلغت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية نحو 88.6 مليون دولار، مقابل 20.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 332.7%.

وقالت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر نوفمبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 63.1٪.