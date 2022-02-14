اليوم السابع
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بعد غد.. الرئيس الروسى يلتقى نظيره البرازيلى

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:39 م
بعد غد.. الرئيس الروسى يلتقى نظيره البرازيلى الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
أ.ش.أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في موسكو بعد غد الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والمواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "إن الرئيس البرازيلي سيقوم بزيارة رسمية لروسيا بعد غد الأربعاء، ونحن نتطلع إلى هذه الزيارة بفارغ الصبر".
 
وأضاف بيسكوف: "أن الرئيسين الروسي والبرازيلي سيبحثان العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".
 
وأوضح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن بوتين وبولسونارو سيناقشان أيضا المجالات المحتملة لتعميق التعاون وتوسيعه بين البلدين وكل الموضوعات الساخنة المدرجة حاليا على جدول الأعمال العالمي.

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