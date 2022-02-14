بدء فعاليات برنامج التعليم المدنى بمركز شباب الرياض.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

بدأت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، تنفيذ "برنامج التعليم المدنى للنشء والشباب" بالتعاون مع "منظمة اليونيسف" ، بمركز شباب مدينة الرياض وذلك علي مدار ثلاثة أيام متتالية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف أحمد عفيفى، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.



أوضح الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن محاور البرنامج تدور حول ترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتنمية الاتجاهات الإيجابية للحفاظ علي المصلحة العامة للمجتمع، مشيراً إلى أن تلك البرامج التدريبية تسعى دائما لترسيخ المفاهيم الإيجابية من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة.



واضاف محروس، أن البرنامج سيستمر حتي شهر مارس بمعدل 10 ورش عمل بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة، بواقع ٣ لقاءات نقاشية للورشة الواحدة، و تستهدف المرحلة العمرية بالورشة التدريبية الثانية من 13 الى 18 عام، بإشراف الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديريه للشباب، أحمد صلاح مدير إدارة التعليم المدني بالوزارة، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وقدم الورش التدريبية ميسون حمدي، مدرب وزارة الشباب، وتنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.



الحضور في الفعالية



بدء فعاليات برنامج التعليم المدني بمركز شباب الرياض