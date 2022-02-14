انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، الحملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا»، تحت شعار "حقك تنظمي"، والتى تستمر خلال الفترة من يوم 13 وحتى يوم 24 فبراير الجارى.

يأتى ذلك ضمن الحملات الدورية التى تجريها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور " إيهاب حنفى " وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه سيتم تنفيذ الحملة فى جميع مركز محافظة أسوان، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، بالإضافة إلى القرى والمناطق التى يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 17 فبراير ( مركز أسوان - دراو -إدفو شرق )، وخلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير ( كوم امبو - نصر النوبة - ادفو غرب )

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم السيدة المصرية ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

كما أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.