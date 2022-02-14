اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بأسوان

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:32 م
انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بأسوان خدمات الصحة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، الحملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا»، تحت شعار "حقك تنظمي"، والتى تستمر خلال الفترة من يوم 13 وحتى يوم 24 فبراير الجارى.

يأتى ذلك ضمن الحملات الدورية التى تجريها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور " إيهاب حنفى " وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه سيتم تنفيذ الحملة فى جميع مركز محافظة أسوان، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، بالإضافة إلى القرى والمناطق التى يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 17 فبراير ( مركز أسوان - دراو -إدفو شرق )، وخلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير ( كوم امبو - نصر النوبة - ادفو غرب )

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم السيدة المصرية ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

كما أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.


الصحة

الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

خدمات الصحة الانجابية

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة