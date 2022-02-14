اليوم السابع: 400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية الأساسية فى 7 سنوات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول.. ويؤكد: 400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية الأساسية فى 7 سنوات

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الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول.. ويؤكد: 400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية الأساسية فى 7 سنوات



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