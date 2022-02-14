وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".



وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد ألغى اليوم الاثنين رحلته لدولة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن .