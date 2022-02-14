أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عدم صحة ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أو أي من أعضاء الحكومة.
وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاثنين "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".
وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد ألغى اليوم الاثنين رحلته لدولة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن .
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