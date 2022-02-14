العثور على جثتي الطيارين اليابانيين المفقودين في حادث تحطم مقاتلة بالبحر

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عثرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، على جثتي الطيارين الذين كانا على متن مقاتلة (إف-15) التي تحطمت في بحر اليابان نهاية يناير الماضي.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 5:30 مساء في 31 يناير، اختفت مقاتلة إف- 15 من مجموعة تدريب المقاتلات التكتيكية التابعة لقاعدة كوماتسو الجوية عن الرادار عند نقطة فوق بحر اليابان على بعد حوالي 5 كيلومترات من الغرب إلى الشمال الغربي من القاعدة في كوماتسو، محافظة إيشيكاوا، حوالي دقيقة واحدة بعد الإقلاع من القاعدة للتدريب الليلي.

ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات ”إف-15“ غداة الحادثة.