الشباب والرياضة تطلق النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل.. رؤى مستقبلية

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق برنامج سفراء حوار وداي النيل، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل - رؤي مستقبلية، بالتعاون مع مبادرة أفروميديا الإعلامي ومبادرة سفراء الحوار، والذي من المقرر عقده في الفترة من 17 وحتي 21 فبراير الجاري 2022 بالقاهرة، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي دعم العلاقات الثنائية بين دول القارة الإفريقية، ولا سيما دول وادي النيل، سعياً لعزيز سُبل التواصل والتفاهم، ودعم التعاون المشترك.

ويستهدف البرنامج 150 مشاركا من دول وادي النيل، السودان، ومصر، وجمهورية جنوب السودان، في الفئة العمرية من 14 إلى 14 عاما، إذكاءً للوعي حول المشتركات بين الدول الثلاث، عن طريق إشراكهم في حوار فيما بينهم، وإعادة تعريف وجهات نظرهم حول أنفسهم، والآخر والقارة الإفريقية، والعالم أجمع، وتعزير فهمهم لقيمة وثقافة الحوار وأثرها في بناء السلام في المجتمعات.

ويُشار إلى أن مشروع وحدة وادي النيل - رؤي مستقبلية هو مشروع إطاري تم إطلاقه في 2017، بهدف توثيق العلاقات الشبابية بشكل مستدام بين دول مصر، والسودان وجمهورية جنوب السودان، من خلال عقد المؤتمرات والفعاليات الشبابية التي من شأنها تقريب وجهات النظر ووضع القضايا ذات الاهتمام المشترك علي مائدة النقاش الشبابي، للوصول إلي توصيات قابلة للتنفيذ يتم رفع إلي صانع القرار.