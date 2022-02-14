اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرعاية الصحية: 18 ألف استشارة لحالات الاشتباه والعزل المنزلى ببورسعيد

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:44 ص
الرعاية الصحية: 18 ألف استشارة لحالات الاشتباه والعزل المنزلى ببورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 18 ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية على خط الإستشارات الطبية الذي خصصته هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسي لحالات اشتباه كوفيد- 19، أو المعزولين منزليًا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، وحتى الآن.
 
وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، أن خط الاستشارات الطبية الذي خصصته الهيئة العامة للرعاية الصحية على الرقم 01555299221 التابع لإدارة رضاء المنتفعين، تم تفعيله منذ مارس 2020 ، يقوم على متابعة مرضى كوفيد -19 في الحجر الصحي على مستوى محافظة بورسعيد.
 
وأوضح البيان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها تستهدف متابعة الحالات البسيطة اكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءًا اللذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي وتم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية.
 
وتابع البيان: رقم الموبايل الخاص بخط الاستشارات الطبية المنزلية بمحافظة بورسعيد 01555299221، يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية لحالات الاشتباه، أو مراجعة بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وتشجيعهم على الالتزام بالعزل المنزلي، ذلك بالإضافة إلى الرد على استفسارات المرضى بخصوص أساسيات العزل المنزلي، فضلًا عن التوصيل بين المرضى ونخبة من الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفساراتهم، وأخيرًا توجيه الحالات الحرجة لطوارئ المستشفيات.
 
وأضافت الهيئة في بيانها، أنه يتم  فرز كافة الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان علي العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، وذلك  بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، ومن ثم يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التي تشمل 5 مؤشرات أساسية، وهي "سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15سنة، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر، التاريخ المرضي من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوي، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت، وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين في الدم للمريض إذا كانت أقل من 95".
 
 

الرعاية الصحية

المستشفيات

الوحدات الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى من بورسعيد: التأمين الصحى الشامل مشروع قومى مبدأه الحق فى الصحة مكفول لكل مواطن.. "الرعاية الصحية": 5ملايين خدمة طبية لمنتفعى المشروع من خلال 44منشأة.. والمحافظ : نشهد طفرة كبرى.. فيديو وصور

السبت، 12 فبراير 2022 05:00 م

بعد تنفيذ طرح "ماكرو".. قطاع الرعاية الصحية الأكثر تداولًا بالبورصة

السبت، 12 فبراير 2022 08:00 ص

الرعاية الصحية: نستهدف تنمية الموارد الذاتية ووضع الأدلة والإجراءات الإدارية

الخميس، 10 فبراير 2022 05:23 م

الرعاية الصحية: خطة لتشجيع المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد، 06 فبراير 2022 07:34 م

الرعاية الصحية: نجاح علاج ورم بالكبد لمريض باستخدام الحقن الشريانى بالإسماعيلية

الخميس، 03 فبراير 2022 06:37 م

الرعاية الصحية: تقديم 400 ألف خدمة طبية فى تخصص الأسنان ببورسعيد حتى الآن

الخميس، 03 فبراير 2022 03:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة