الرعاية الصحية: 18 ألف استشارة لحالات الاشتباه والعزل المنزلى ببورسعيد

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 18 ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية على خط الإستشارات الطبية الذي خصصته هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسي لحالات اشتباه كوفيد- 19، أو المعزولين منزليًا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، وحتى الآن.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، أن خط الاستشارات الطبية الذي خصصته الهيئة العامة للرعاية الصحية على الرقم 01555299221 التابع لإدارة رضاء المنتفعين، تم تفعيله منذ مارس 2020 ، يقوم على متابعة مرضى كوفيد -19 في الحجر الصحي على مستوى محافظة بورسعيد.

وأوضح البيان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها تستهدف متابعة الحالات البسيطة اكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءًا اللذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي وتم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية.

وتابع البيان: رقم الموبايل الخاص بخط الاستشارات الطبية المنزلية بمحافظة بورسعيد 01555299221، يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية لحالات الاشتباه، أو مراجعة بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وتشجيعهم على الالتزام بالعزل المنزلي، ذلك بالإضافة إلى الرد على استفسارات المرضى بخصوص أساسيات العزل المنزلي، فضلًا عن التوصيل بين المرضى ونخبة من الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفساراتهم، وأخيرًا توجيه الحالات الحرجة لطوارئ المستشفيات.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه يتم فرز كافة الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان علي العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، وذلك بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، ومن ثم يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التي تشمل 5 مؤشرات أساسية، وهي "سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15سنة، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر، التاريخ المرضي من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوي، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت، وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين في الدم للمريض إذا كانت أقل من 95".