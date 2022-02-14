الرئيس الصينى: نولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية المكسيكية

أ.ش.أ

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية المكسيكية، مؤكدا استعداده للعمل مع نظيره المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" لدفع الصداقة التقليدية وتعميق التعاون المربح للجانبين، وتحفيز التنمية المشتركة وإثراء الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار .

جاء ذلك في برقيات التهنئة التي تبادلها الرئيسان اليوم (الاثنين) بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

ومن جانبه قال لوبيز أوبرادور إن الصين والمكسيك أقامتا معا خلال الأعوام الخمسين الماضية صداقة لا تنفصم، وأجرتا تبادلات وتعاونا مكثفا في المجالات السياسية والاقتصادية والتعلمية وغيرها، لافتا إلى أن الجانب المكسيكي يقدر بصدق وسيتذكر دائما مساعدة البلدين، ودعمهما لبعضهما البعض خلال مكافحة الجائحة.

وأضاف "لوبيز أوبرادور" أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المكسيك والصين تتقدم مع الزمن وتنمو بشكل أقوى من أي وقت مضى، وقد أفادت باستمرار شعبي البلدين، مشيرا إلى أن البلدين تعاونا أيضا في مواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي ومتعدد الأطراف.