اليوم السابع
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الرئيس السيسي لمذيع CNN: "بنرحب بيك وعندك فرصة تلف مصر وتشوف الموقف"

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:32 ص
الرئيس السيسي لمذيع CNN: "بنرحب بيك وعندك فرصة تلف مصر وتشوف الموقف" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لمذيع محطة "سى إن إن"، والذى شارك فى إدارة جلسة وزارية حوارية، ضمن فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول، قائلا: "بنرحب بيك.. وبنقولك عندك فرصة أنك تنزل وتلف مصر.. وتتكلم مع الناس وتشوف الموقف فى مصر ايه".

 

وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول فى مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.

 

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

 


الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

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