التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف لـ262 كادر طبي بصحة الدقهليلة

كتبت ريهام الباشا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 224 طبيب أسنان للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، كما وافق على تكليف 24 فني تمريض بمستشفى شرم الشيخ، و8 أخصائيين صيادلة و6 كادر تمريض وذلك بمستشفى معهد ناصر.

وذكر بيان الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.