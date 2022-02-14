التعليم تعقد مقابلات للمتقدمين للعمل فى مجال تطوير التعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تحريري اليوم للمتقدمين للعمل في مجال تطوير التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد امتحان للمتقدمين لتطوير التعليم الفني ، بديوان عام الوزارة اليوم، مؤكدة علي الالتزام بالحضور في الموعد المحدد وعدم التأخير.

كان قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسل خطاباً للمديريات التعليمية لتدربيات المعلمين على المناهج المطورة وفق منهجية الجدارات واستعدادا للفصل الدراسي الثانى المقرر أن ينطلق 19 فبراير الجارى.

وأكد قطاع التعليم الفنى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لاستكمال خطة قطاع التعليم الفني لرفع مهارات وقدرات معلمي وموجهي مدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات للمرحلتين الأولى والثانية، كما تقرر بدء تنفيذ ورش العمل لبعض البرامج المطورة على منهجية الجدارات" فترة إجازة نصف العام وحتى نهاية موعد الإجازة 17 فبراير الجارى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مدير عام التعليم الفني بجميع المحافظات بالاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني للتنبيه على المرشحين للحضور وفق البرامج المستهدفة والمواعيد طالبت وزارة التعليم، المديريات بمراعاة حضور مدير ادارة التوعية والتوجيه للمتابعة، وتوفير مبيت للمدربين من خارج المحافظة.