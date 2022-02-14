"الاتصالات": التحول الرقمى مشروع دولة لتلقى الخدمات الحكومية من المنزل

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، إن التحول الرقمى مشروع دولة يؤهلنا لدخول عصر التكنولوجيا الحكومية السليمة ، ونقدم خدمة متميزة للمتعاملين مع الحكومة بسهولة ويسر وتصل للمنزل.

وأضاف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، في تصريحات لبرنامج "آخر ساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن كورونا جعل الأداء نحو التحول الرقمى يتسارع لأن الناس بدأت تشعر أنها لا تريد النزول من المنزل ولا يريد الموظف أن يبقى في المكتب بشكل طويل ويتعرض للجمهور خوفا من كورونا، وبالتالي توافقنا أن الخدمة الرقمية هي ما نحتاجها.

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، أن الشعوب في العالم تكبر فلا يجب أن نضع كل مواردنا كلها في مكاتب ومستشفيات ومدارس بل يجب أن نتعامل عن بعد، لافتا إلى أنه زاد حجم التعامل الرقمى والخدمات الإلكترونية والتجارية الإلكترونية فهذا جعل إجراءات التحول الرقمى تتسارع ، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الاتصالات للتحول الرقمى والنتائج بدأت بشائرها .