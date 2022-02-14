الإقرار الضريبى.. غرامة 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه حال عدم التقدم بالموعد المحدد

كتب أمين صالح

عاقب قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل من يتجاوز ستين يوما ولم يقدم الإقرار الضريبى الخاص به بغرامة بين 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

ونصت المادة رقم 70 من القانون على أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.