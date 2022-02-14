اليوم السابع
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إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة فى المنيا

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:39 ص
إزالة 35 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة فى المنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا 31 حالة تعد على مباني محلات و4 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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