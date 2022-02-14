إجراء 3 جراحات لرُضع بمستشفى ملوى التخصصى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت مستشفى ملوى التخصصى قسم جراحات الأطفال جنوب محافظة المنيا، إجراء 3 عمليات جراحية لـ3 رضع كانت تتطلب تدخل جراحى سريع فور وصولها.

وتم إجراء عملية جراحية لطفلة عمرها 16 يوم بوزن 1.600 كيلو جرام تعانى من التواء خلقى بالامعاء وتم إصلاح الالتواء واستئصال الزائده الدوديه والطفله الآن بحاله جيدة.

كما حضرت طفلة بعد أربع ساعات من ولادتها بوزن 2 كيلو جرام تعانى من فتق خلقى بجدار البطن وتم على الفور التدخل الجراحى وتم ارجاع الامعاء داخل البطن واصلاح الفتق والطفله بحاله جيده.

كذلك إجراء جراحة لطفل عمره 8 أيام وزنه 2.500 كيلو جرام كان يعانى من وجود عيب خلقى بالامعاء أدى الى إنسداد والتواء بالامعاء وحدوث ثقب بالامعاء وتم التدخل الجراحى استئصال الكيس وإعادة توصيل الامعاء والطفل بحاله جيده