اليوم السابع
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أمانى الطويل: الطاقة أكبر تحد يواجه أفريقيا.. ومصر تضع على عاتقها دعم القارة

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:57 م
أمانى الطويل: الطاقة أكبر تحد يواجه أفريقيا.. ومصر تضع على عاتقها دعم القارة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة أمانى الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحدي الطاقة أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا، لذلك تضع مصر على عاتقها هذا الملف لإحداث تنمية لدى دول القارة السمراء.

 

أضافت أماني الطويل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الرئيس السيسي يحرص على مواجهة التغيرات المناخية، وسيكون لمؤتمر COP 27 المزمع عقده في مصر بنهاية العام، دورا كبيرا في هذا الملف.

 

وأوضحت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قارة أفريقيا تتمتع بكونها قارة شابة، ويجب أن يكون هناك وقفة كبيرة لمواجهة الفساد وإحداث تنمية بالتزامن مع مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه القارة ولاسيما إنهاء الصراعات، ومن المؤسف أنه حتى الآن لم تقف الدول الكبرى عند مسئولياتها تجاه أفريقيا.

 

وتابعت الدكتورة أماني الطويل، قائلة: "إلى اليوم، هناك تكالب دولي على الثروات الأفريقية، لاسيما وأن أفريقيا تتمتع بقدر كبير من الثروات الطبيعية، ويجب أن يكون هناك دورا كبير للقوى الناعمة والإعلام لدعم دولهم".


امانى الطويل

افريقيا

اخبار التليفزيون

ملف الطاقة

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