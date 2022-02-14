اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 02:59 م
أكرم القصاص
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أعضاء البرلمان الروسي يجيزون مشروع قرار يعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:04 م
أعضاء البرلمان الروسي يجيزون مشروع قرار يعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين البرلمان الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أجاز أعضاء البرلمان الروسي مشروع قرار يعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين.

وحسما أفاد موقع سكاى نيوز، تمت إحالة مشروع القرار  إلى بوتن.

وكان قد أعلن وزراء المالية بمجموعة الدول الصناعية السبع، استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية جماعية على روسيا، حال تعرض أوكرانيا لأي هجوم روسي على أوكرانيا.

وقال وزراء المالية بمجموعة السبع في بيان مشترك نشرته وزارة المالية الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، "نحن مستعدون بشكل جماعي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".

وأضاف البيان "أولويتنا هي دعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع، ومع ذلك نؤكد أن أي عدوان عسكري آخر من جانب روسيا ضد أوكرانيا، سيواجه برد قوي وسريع ومنسق".

 


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