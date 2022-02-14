أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أنفقنا 400 مليار دولار لتحقيق حالة الرضا للمواطن

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2022"، والتي أعلن فيها إنفاق 400 مليار دولار خلال 7 سنوات لتحقيق حالة الرضا للمواطن فى مصر.

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة الواحدة مساء..







الرئيس السيسي خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول: أنفقنا 400 مليار دولار لتحقيق حالة الرضا للمواطن فى مصر.. نصف سكان القارة الأفريقية بدون طاقة.. الرئيس يؤكد: لم نتوقف لحظة عن العمل خلال جائحة كورونا.. فيديو



رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، متابعا: "اسمحوا لى أرحب بالحضور الموجود هنا.. السادة الوزراء والشركات والشركاء الموجودين معانا.. واشكرهم على التواجد.. ونقدر من خلال تواجدهم نقدر نعمل دفعة قوية فى الموضوعات التى يتم تناولها.





الرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية حول تحول الطاقة بأفريقيا.. طارق الملا: نعمل على مبادرة تعبر عن أفريقيا خلال مؤتمر المناخ فى مصر.. مفوضة بالاتحاد الأفريقى: مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية للاهتمام بالريف فى القارة



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة حوارية حول "وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة"، استعدادًا لقمة المناخ "كوب 27"، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" فى دورته الخامسة.





الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. أبرزها قانون المالية العامة الموحد



صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية





الحكومة تنفى وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وإلزامهم بالتسجيل على الموقع.. وتكشف إرسال مليون ونصف رسالة للمواطنين.. وإمكانية تغيير مكان تلقى اللقاح عبر التواصل مع الخط الساخن 105



لا صحة لوقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أو إلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على الجرعة، مُشددةً على استمرار إتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، دون الحاجة لقيام متلقى اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكترونى مرة أخرى.

الإسكان: غدا طرح كراسات شروط حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الثلاثاء، 15 فبراير الجاري، بدء التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، موضحاً أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي " سكن مصر "، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





ممثل النيابة عن المتهمين بقضية الآثار الكبرى: "نسوا الله فأنساهم أنفسهم"



تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، لمرافعة النيابة في جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، وآخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وقال ممثل النيابة "أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الأثار وفصل أجزاء منها، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم.





الحب أعزك الله.. رسائل المبدعين إلى حبيباتهم.. غسان كنفانى لـ غادة السمان: أحسك مثلما أحس فلسطين.. وأنسى الحاج: إننى فى حاجة إليك.. وبليغ حمدى بـ وردة: يا أرق من النسيم.. وقصصة حب يوسف إدريس فيلم عربى



يحتفل المحبون والعشاق اليوم بعيد الحب العالمى 14 فبراير، وهى فرصة طيبة كيف يعبر الناس عن المحبة، وقد كان الفنانون والكتاب دائما هم أكثر الناس تعبيرا عن الحب وذهابا إليه، ونستعرض معا بعض قصص الحب.





الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع وتدنى الرؤية بسبب الشبورة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير هذه الفترة إلى تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.





دفتر أحوال مستشفى الأهلي.. عودة بيرسى تاو ومتولى للتدريبات بعد مباراة الهلال.. الأشعة تُحدد مصير محمد الشناوى من رحلة السودان.. عمار حمدى يجرى فحوصات فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى.. وأكرم توفيق يطير للدوحة



مازالت لعنة الإصابات تضرب النادي الأهلي بقوة قبل الفترة المقبلة المهمة التى يخوض فيها المارد الأحمر ارتباطات قوية محلياً وأفريقياً، حيث سيخوض المارد الأحمر مباريات محلية وأفريقية وسيكون أول اختبار مواجهة الهلال السوداني يوم 18 فبراير الجاري فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات في تاريخه.





اتحاد الكرة: مباراة منتخب مصر والسنغال بحضور جماهيرى يتخطى 40 ألف مشجع



كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى مباراة السنغال، المقرر إقامتها يوم 24 أو 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.