اليوم السابع
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الأحد، 13 فبراير 2022 03:27 م
أكرم القصاص
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وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

الأحد، 13 فبراير 2022 03:02 م
وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية من مضمار الدراجات بطول 7كم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة في إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مشيدا بمشاركة الشباب والفتيات.

هذا، ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد تفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة الى جانب لقاء شبابي وحواري مفتوح مع أبناء المحافظة.

 

ماراثون الدراجات الهوائية بالوادي الجديد
ماراثون الدراجات الهوائية بالوادي الجديد

 

ماراثون الدراجات بالوادي الجديد
ماراثون الدراجات بالوادي الجديد

 

وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد
وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

 


أشرف صبحي

وزير الرياضة

ماراثون الدراجات

ماراثون الوادي الجديد

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