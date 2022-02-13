اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 03:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

والدة طفلة بالسويس مصابة بشلل تطالب بعلاجها.. والمحافظة: سنفحص الطلب

الأحد، 13 فبراير 2022 02:29 ص
والدة طفلة بالسويس مصابة بشلل تطالب بعلاجها.. والمحافظة: سنفحص الطلب طفلة السويس المصابة بشلل
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت والدة الطفلة هنا محمود دندراوى مريضة من حى الجناين بمحافظة السويس، باستغاثة تطالب بعلاج طفلتها، صاحبة الأربع سنوات ولا تستطيع الوقوف أو المشى حتى الآن.

وقالت الأم إن ظروفها الاجتماعية والمادية لا تمكنها من توفير مصاريف العلاج الطبيعى لنجلتها، مشيرة إلى أنها عرضتها على ثلاثة أطباء، ولم يحدد أى منهم تشخيصا معين، بينما أكد طبيب العلاج الطبيعى أن علاجها فقط متوفر خارج مصر.

وأكدت والدة الطفلة، أن مصاريف ابنتها قرابة الـ 1500 جنيه شهريًا، ولديها 3 أبناء، هم مروان 8 سنوات، وكان يعانى من وجود مياه زرقاء على عينيه وأجرى عملية زرع قرنية وهنا ٤ سنوات، التى لا تتحرك وزين عمره عامين.

فيما  قال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، إنه يرحب باستقبال والدة الطفلة وفحص حالتها، ومساعدتها في طلبها.

طفلة السويس (1)
طفلة السويس المصابة بشلل
 
طفلة السويس (2)
 طفلة السويس 
 
طفلة السويس (3)
طفلة السويس المصابة بشلل

 


علاج طفله

حاله انسانيه

السويس

اخبار السويس

العلاج علي نفقه الدوله

وزاره الصحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة