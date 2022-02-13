والدة طفلة بالسويس مصابة بشلل تطالب بعلاجها.. والمحافظة: سنفحص الطلب

السويس - السيد فلاح

تقدمت والدة الطفلة هنا محمود دندراوى مريضة من حى الجناين بمحافظة السويس، باستغاثة تطالب بعلاج طفلتها، صاحبة الأربع سنوات ولا تستطيع الوقوف أو المشى حتى الآن.

وقالت الأم إن ظروفها الاجتماعية والمادية لا تمكنها من توفير مصاريف العلاج الطبيعى لنجلتها، مشيرة إلى أنها عرضتها على ثلاثة أطباء، ولم يحدد أى منهم تشخيصا معين، بينما أكد طبيب العلاج الطبيعى أن علاجها فقط متوفر خارج مصر.

وأكدت والدة الطفلة، أن مصاريف ابنتها قرابة الـ 1500 جنيه شهريًا، ولديها 3 أبناء، هم مروان 8 سنوات، وكان يعانى من وجود مياه زرقاء على عينيه وأجرى عملية زرع قرنية وهنا ٤ سنوات، التى لا تتحرك وزين عمره عامين.

فيما قال الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، إنه يرحب باستقبال والدة الطفلة وفحص حالتها، ومساعدتها في طلبها.

طفلة السويس المصابة بشلل

طفلة السويس