نشطاء المناخ يحتجون بزراعة البطاطس أمام مبنى المستشارية الألمانية

كتبت: هناء أبو العز

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من إغلاقهم الطرق السريعة بألمانيا أثناء تظاهرة احتجاجية، عاد نشطاء حماية المناخ من مجموعة "انتفاضة الجيل الأخير" للتظاهر مرة أخرى أمام مبنى المستشارية فى برلين.

وقالت المتحدثة باسمهم سونيا مانديرباخ أمام مقر الإقامة الرسمى للمستشار أولاف شولتز إنهم حفروا العشب أمام المبنى لزراعة البطاطس داخله، وجددوا المطالبة بقانون ضد هدر الطعام.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة أنها تحدثت عن 20 إلى 30 متظاهرا، كانت هناك ثقوب بنية فى الأرض على قطعة من العشب أمام المستشارية.

وقامت نفس المجموعة بإغلاق الطرق السريعة منذ نهاية شهر يناير، خاصة فى برلين، ولكن أيضًا فى هامبورج وميونيخ ومدن أخرى.، وفى غضون ذلك، كانت تتلقى انتقادات حادة من سائقى السيارات، ومن السياسة الفيدرالية، لأن ذلك يؤثر على حركة المرور والأشخاص.

وتدعو المجموعة إلى "قانون إنقاذ الغذاء" وتحول زراعى لتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من الزراعة، وقالت: "نظرًا لأن المستشار أولاف شولتز لا يزال أمامه وقت طويل للإعلان اللازم عن موعد صدور قانون لإنقاذ الطعام، يتم الآن زراعة الخضروات أمام مكتبه".