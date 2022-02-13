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مع تطبيق المرحلة السادسة..تعرف على البيانات المطلوبة بالفاتورة الإلكترونية

الأحد، 13 فبراير 2022 06:00 ص
مع تطبيق المرحلة السادسة..تعرف على البيانات المطلوبة بالفاتورة الإلكترونية مجلس النواب
كتبت إيمان علي

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يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
 
وبحسب تصريحات لرضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى يتم تطبيقها على مراحل، لافتاً إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الجارى، وأن المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
 
وينص القانون، على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال.
 
وتتمثل ضوابط الإصدار فى:
 
(أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
 
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
 
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
 
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
 
تاريخ الإصدار.
 
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
 
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
 
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
 
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه
 

البرلمان

الاجراءات الضريبيه

مجلس النواب

التهرب الضريبى

الماليه

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