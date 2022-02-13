اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 01:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لو جالك الكهرباء 9 جنيهات.. قارن بين قراءتى العداد والفاتورة قبل الدفع

الأحد، 13 فبراير 2022 01:00 ص
لو جالك الكهرباء 9 جنيهات.. قارن بين قراءتى العداد والفاتورة قبل الدفع فاتورة كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت: رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك بعض الأسباب التى تجبرك على عدم سداد فاتورة استهلاك الكهرباء إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الـ9 جنيهات رغم وجود استهلاك لديك، فيما يلى بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيه رغم وجود استهلاك وهى كالتالى :

1-فى حالة وجود استهلاك للكهرباء لدى المشترك وإصدار فاتورة بقيمة 9 جنيهات، احصل على الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.

2-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.

3-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.

4-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

5-فى حالة وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيه موجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغير الفاتورة.

6-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

7-الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة استهلاك الكهرباء

وزارة الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول مركز لإصدار فواتير كهرباء إلكترونيا بالصعيد يقضى على تدخل العنصر البشرى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:00 ص

6 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء فى مكتبك.. تعرف عليها

الخميس، 27 يناير 2022 03:00 ص

ترتيب الأطعمة بالديب فريزر هيساعدك تخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 21 يناير 2022 09:00 ص

اتحكم فى استهلاك سخان المياه الكهربائى وخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 21 يناير 2022 07:00 ص

قبل ما تشترى أى جهاز كهربائى اتبع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 19 يناير 2022 05:00 ص

فاتورة الكهرباء من التسجيل للإصدار إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

السبت، 15 يناير 2022 07:00 ص

كل ما تريد معرفته عن ماكينات التحصيل الإلكترونى بفواتير الكهرباء

الأحد، 09 يناير 2022 10:42 م

مش محتاج تستنى المحصل ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 يناير 2022 10:12 م

احذر الدفاية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء فى الشتاء.. اعرف إزاى توفر الاستهلاك

الخميس، 06 يناير 2022 08:00 ص

اعتمد على التكييف بدلا من الدفاية فى الشتاء وخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة