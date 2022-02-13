لماذا تم وضع صورة السلطان قابوس على أغلى بندقية فى العالم.. اعرف القصة

إيمان حنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسلطنة عمان صورًا لبندقية نُحتت عليها صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وحسب موقع "روسيا اليوم"، كشفت وسائل إعلام عمانية معلومات عن نوع وقيمة البندقية.

ووفق صحيفة "أثير" العمانية، تعد هذه البندقية الأغلى من نوعها في العالم؛ حيث إن ثمنها حوالى 980 ألف دولار، وهذا النوع من البنادق تنتجه شركة "فو فابين" السويدية، وهذه البنادق تُعد الأغلى في العالم.





وتستقبل هذه الشركة عددًا محدودًا من الطلبات سنويًّا؛ حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، وهذه البنادق صنع منها عدد قليل لأشخاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد، والملك كارل السادس عشر، والشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد".