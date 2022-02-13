قوات الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن ضحايا مركب الصيد لليوم الثالث

الاسكندرية أسماء على بدر

تواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن ضحايا غرق مركب صيد بالقرب من جزيرة نيلسون فى أبو قير بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالى، بعد استخراج جثمان الأشقاء أحمد ومحمد حماد من منطقة المعدية بالبحيرة.

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الإنقاذ، إن هناك تخوفات بتعلق الجثامين فى شبك الصيد أسفل سطح البحر، ولكن بعد خروج جثامين والعثور عليها على سطح المياه أنه بنسبة كبيرة خرجت كافة الجثامين على سطح البحر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قوات الإنقاذ النهرى تقوم بمسح كافة سطح البحر فى مكان الغرق والمنطقة المحيطة للعثور على الجثامين.

وعثرت أحد المراكب بالقرب من منطقة المعدية بالبحيرة على جثة محمد حماد الاخ الثانى الذى لقى مصرعه فى حادث مركب الصيد بجزيرة نيلسون فى ابو قير وتم انتشال الجثمان وإبلاغ القوات لاتخاذ اللازم .

وكانت شهدت منطقة أبو قير شرق الإسكندرية، حادث غرق مركب صيد ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا، وعُثر على جثة أحد الصيادين فى منطقة شلنشات المعدية، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

وننشر أسماء الصيادين وهم أحمد على حماد، محمد على حماد، اسماعيل حسن على، عبدالله خميس.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بغرق مركب صيد فى منطقة أبوقير وجارى البحث عن الضحايا .

ويواصل فريق الانقاذ البحث عن الضحايا فور تلقى بلاغا من الأهالى بالقرب من مكان الغرق فى جزيرة نيلسون والمنطقة المجاورة.

وكان قد ظهر أحد الجثامين بمنطقة المعدية التابعة لمحافظة البحيرة بعد مكان الغرق بحوالى 10 كم ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة أخرين.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح شديدة وأمواج مرتفعة هلال الأيام الماضية مما تعيق حركة الصيد.

وقال الكابتن إيهاب المالحى ضمن فريق الانقاذ إن المكان ملىء بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج، حيث كان البحر مرتفعًا للغاية.

وأشار إلى عمق البحر فى مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا ، وأن الرؤية فى هذا المكان صعبة.

وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهرى بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.