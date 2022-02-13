قبل شراء شقة جديدة.. اعرف المسافات الآمنة من أبراج الكهرباء (إنفوجراف)

توجد شروط للمسافات الآمنة بين المباني السكنية أو التجارية وأبراج نقل الكهرباء الهوائية، إذا كنت ترغب فى شراء وحدة سكنية جديدة بالقرب من أبراج الكهرباء، ولا بد أن تكون على علم تام بتلك المسافات الآمنة، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين :



المسافات الآمنة من أبراج الكهرباء قبل شراء شقة