قبل شراء شقة جديدة.. اعرف المسافات الآمنة من أبراج الكهرباء (إنفوجراف)

توجد شروط للمسافات الآمنة بين المباني السكنية أو التجارية وأبراج نقل الكهرباء الهوائية، إذا كنت ترغب فى شراء وحدة سكنية جديدة بالقرب من أبراج الكهرباء، ولا بد أن تكون على علم تام بتلك المسافات الآمنة، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين :
المسافات الآمنة من أبراج الكهرباء قبل شراء شقة
1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترا.
2 -الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 مترا.
3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار.
4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار.
5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.
-فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المباني المخالفة.
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