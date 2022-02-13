فرنسا: إحتجاز 81 شخصا بعد حملة "قافلة الحرية"

وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إنها أبقت على عدد قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في قافلة الحرية المناهضة لإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إغلاق شوارع العاصمة .

وأضافت القناة أنه تم حشد نحو 7500 من أفراد الشرطة الفرنسية منذ الجمعة الماضية حتى غدا الاثنين حيث من المقرر أن تتوجه قافلة الحرية إلى بروكسل غدا .

وكان وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانين" قد أعلن في وقت سابق تحرير 337 مخالفة وتسجيل 54 حالة اعتقال في باريس، ومن بين المعتقلين "جيروم رودريغيز" أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء"، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه".

يذكر أن الشرطة الفرنسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا، وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة "الشانزليزيه" في باريس امس السبت.