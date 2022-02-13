فاينانشيال تايمز: بايدن لم ينجح في تحقيق تقدم لإجبار موسكو على عدم غزو كييف

كتبت رباب فتحى

حذر مسئولون أمريكيون، من أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من غزو أوكرانيا، فى تطور اعتبرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية انعكاسا لـ"فشل" جهود الرئيس الأمريكى جو بايدن فى تحقيق تقدم ملموس خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وأفادت الصحيفة أن بايدن قام بمحاولة أخيرة لإقناع بوتين بعدم مهاجمة أوكرانيا، محذراً من أن الدول الغربية ستفرض عقوبات اقتصادية "قاسية" إذا فعل ذلك، لكن البيت الأبيض نفسه أعلن أن جهود بايدن لم تغير موقف الكرملين وأن هجومًا وشيكًا يظل "احتمالًا واضحًا"، فيما حذر مسئولون أمريكيون من أن روسيا قد تشن غزوًا واسع النطاق فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكى فى تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز: "إن المكالمة بين الرئيسين كانت مهنية وموضوعية واستمرت أكثر من ساعة بقليل، لكن لم يكن هناك تغيير جوهرى فى الديناميكية التى بدأت تتكشف الآن منذ عدة أسابيع".

وأضاف المسئول، الذى رفض ذكر اسمه: اتفق الرئيسان على أن فرقهم ستظل منخرطة فى حوارات مكثفة خلال الأيام المقبلة، ولكنه أصبح جلياً أن روسيا قررت القيام بعمل عسكرى على أى حال، ونحن نعتبر ذلك احتمالًا واضحًا.

من جانبه، قال يورى أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية لبوتين، أن المكالمة كانت "متوازنة وذات طابع عملي" لكنه اتهم الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بـ "هستيريا غير مسبوقة" فى الادعاء بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، ووصف هذه الادعاءات بـ"السخيفة".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين وافق على دراسة بعض اقتراحات بايدن التى تأمل الولايات المتحدة أن ترضى المطالب الأمنية لروسيا مع الناتو، لكنه اشتكى من أن الداعمين الغربيين لأوكرانيا يزيدون من فرصة نشوب صراع مفتوح من خلال تزويدها بأسلحة متطورة وتحديث قواتها المسلحة، وتابع: أن بايدن أبلغ بوتين أنه يتعين على الولايات المتحدة وروسيا تنحية خلافاتهما جانبًا "لدعم السلام والأمن" وإيجاد طريقة لتجنب "أسوأ سيناريو" فى أوكرانيا.