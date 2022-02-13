اليوم السابع
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غيوم وجو بارد وتراجع الشبورة بالشرقية.. بث مباشر

الأحد، 13 فبراير 2022 09:17 ص
غيوم وجو بارد وتراجع الشبورة بالشرقية.. بث مباشر طقس
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن أحوال الطقس والشبورة المائية وظهرت سماء محافظة الشرقية ملبدة بالغيوم وأجزاء منها زرقاء صافية وتراجعت الشبورة المائية  والطقس العام مائل إلى البرودة   
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم  الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 .

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