رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يفتتحان دورة تدريبية للشؤون القانونية.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح المستشار الدكتور حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدورة التدريبية التي تقدمها هيئة قضايا الدولة لبعض العاملين بالمحافظة "أملاك الدولة والعقود"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، بحضور العديد من قيادات المحافظة.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، ثم كلمة للمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، الذى قدم خلال كلمته الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي استضافة المحافظة للدورة التدريبية لرؤساء المدن ورؤساء الشؤون القانونية، وذلك كثمرة للتعاون المثمر بين الهيئات المختلفة في ظل توجهات القيادة السياسية المستنيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أن التدريب بصفة عامة هو تشغيل متغير للأساليب ورفع الكفاءات وتوفير فريق عمل مميز، موضحا أن الهيئة قدمت دورات تدريبية بمحافظات " الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبورسعيد والدقهلية وبني سويف"، واليوم تبدأ الدورة التدريبية بمحافظة القليوبية لتزويد المحافظة بأحدث المستجدات الفقهية والمرجعية.

فيما رحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال كلمته بمستشاري هيئة قضايا الدولة على تقديمهم لهذه الدورة والتى تهدف إلى صقل المهارات والخبرات القانونية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى تساعد على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأوضح، أن ذلك يأتي ذلك فى إطار التعاون بين محافظة القليوبية وهيئة قضايا الدولة للحفاظ على المال العام والتصدى لكافة أشكال الفساد، مؤكدا على أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم الكامل للعاملين بالديوان العام أو الوحدات أو المديريات، بتقديم الدورات التدريبية لهم.

وأضاف المحافظ، أن الدورة سوف تحقق اهدافها فى توفير الدعم اللازم لكافة الكوادر البشرية، مشيرا إلى المردود الإيجابي فى رفع كفاءة العمل ودفع جهود التنمية.