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رئيس حكومة المجر يهدد بالخروج من الاتحاد الأوروبى إذا لم يتسامحوا معه

الأحد، 13 فبراير 2022 01:19 م
رئيس حكومة المجر يهدد بالخروج من الاتحاد الأوروبى إذا لم يتسامحوا معه رئيس وزراء المجر
كتبت: هناء أبو العز

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ألمح رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إلى احتمال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى للمرة الأولى، والتى تنتهك مبادئ سيادة القانون يمكن أن تحصل على أموال من الخفض المشترك لميزانية الاتحاد الأوروبى، وقدمت المجر وبولندا استئنافًا ضد الآلية التى تم تحديدها فى ديسمبر 2020، ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية حكمها يوم الأربعاء 16 فبراير.

 

وتتهم هيئات الاتحاد الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان أوربان، الذى يحكم المجر منذ 2010، بتفكيك الديمقراطية وسيادة القانون، ورد أوربان على هذا التقييم يوم السبت. وقال: "بالنسبة لهم، فإن سيادة القانون هى أداة يريدون استخدامها لوضعنا فيما يريدون.

 

 وأشارأوربان: لن ترغب المجر فى أن تصبح مثل أوروبا الغربية، تمامًا كما لا تتوقع من الغرب أن يتبنى اللجوء المجرى أو سياسات الأسرة، تريد المجر الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبى "على الرغم من الاغتراب الثقافى المتزايد"، ولهذا السبب قامت بودابست مرارًا وتكرارًا بتقديم "عروض التسامح" إلى كل من بروكسل وبرلين.

 

وتتهم هيئات الاتحاد الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان أوربان، الذى يحكم المجر منذ 2010، بتفكيك الديمقراطية وسيادة القانون، ورد أوربان على هذا التقييم يوم السبت. وقال: "بالنسبة لهم، فإن سيادة القانون هى أداة يريدون استخدامها لوضعنا فيما يريدون.

 

 وأشارأوربان: لن ترغب المجر فى أن تصبح مثل أوروبا الغربية، تمامًا كما لا تتوقع من الغرب أن يتبنى اللجوء المجرى أو سياسات الأسرة، تريد المجر الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبى "على الرغم من الاغتراب الثقافى المتزايد"، ولهذا السبب قامت بودابست مرارًا وتكرارًا بتقديم "عروض التسامح" إلى كل من بروكسل وبرلين.

 


المجر

الاتحاد الأوروبى

بولندا

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