دراسة بريطانية: الأطعمة الغنية بـ"الفلافانول" تخفض ضغط الدم المرتفع

كتبت مروة هريدى

بسبب نمط الحياة غير الصحى الناتج عن الإجهاد في العمل، وعادات الأكل غير الصحية، ودورات النوم المضطربة، غالبًا ما يقع العديد منا فريسة لمشاكل صحية مثل ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى المرتبطة بالقلب، ووفقًا لدراسة حديثة، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالفلافانول إلى انخفاض مستويات ضغط الدم المرتفع، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي مادة الفلافانول؟

إنها مكونات نشطة بيولوجيًا تنتمي إلى مجموعة مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الخلايا من التآكل والتمزق وتساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

الدراسة

تشير دراسة تفصيلية أجريت على 25 ألف شخص، نُشرت في التقارير العلمية إلى العلاقة بين ما تناولوه وضغط الدم لديهم، وتتحدث الدراسة عن الاختلاف في ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم أقل 10٪ من تناول الفلافانول وأولئك الذين لديهم أعلى 10٪ منه.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بقياس تناول الفلافانول بشكل موضوعي باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية، مؤشرات المدخول الغذائي أو التمثيل الغذائي أو الحالة التغذوية الموجودة في دم الإنسان.

ماذا يقول الخبراء؟

قال البروفيسور جونتر كونل، خبير التغذية في جامعة ريدينج البريطانية والذي قاد الدراسة: "لقد اعتمدت الدراسات السابقة على عدد كبير من السكان دائمًا على البيانات المبلغ عنها ذاتيًا لاستخلاص النتائج، ولكن هذه هي أول دراسة وبائية بهذا المقياس للتحقيق الموضوعي في الارتباط بين مركب نشط بيولوجيًا محددًا والصحة.

وفي دراستنا، كان هناك أيضًا ارتباط هادف وهام بين استهلاك الفلافانول وانخفاض ضغط الدم، حيث أوضح البروفيسور جونتر "ما تقدمه لنا هذه الدراسة هو اكتشاف موضوعي للارتباط بين مركبات الفلافانول الموجودة في الشاي وبعض الفواكه وضغط الدم".

ما هي المصادر الجيدة للفلافانول؟

وفقًا للتقارير، فإن المصادر الرئيسية للفلافانول هي الشاي والكاكاو والتفاح والتوت، وفقًا لأخصائيين التغذية، فإن الأطعمة الأخرى الغنية بالفلافانول هي المكسرات والبصل وحتى الشوكولاتة، ويعتقد خبراء الصحة أن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة مفيد للغاية.