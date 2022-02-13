حملة لرفع تراكمات المخلفات لأكثر من 35 طن بمدينة كوم أمبو .. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، برئاسة شوقى مصطفى، حملة مكثفة لرفع تراكمات المخلفات والقمامة من مواقع مختلفة داخل المدينة حيث تم رفع أكثر من 35 طن من المخلفات من أجل تحقيق الإصحاح البيئي ، علاوة على تنفيذ تسويات بمساحة 600 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة لإزالة 52 حالة إشغال وتندات وإعلانات مخالفة بمنطقة المحمودية منها 37 مخالفة من تندات المحلات التجارية ، بجانب إزالة 5 عشش أسفل العمارات السكنية ، بالإضافة إلى رصد 12 حالة إعلانات مخالفة تم توجيه الإنذارات لأصحابها لرفعها بمهلة أسبوع لحين الترخيص الرسمي من خلال إدارة الإعلانات بالمحافظة.

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، وأيضاً أعمال التشجير ورفع كفاءة الإنارة العامة ، وتم تنفيذ حملة إزالة الإشغالات برئاسة المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية ونوابه ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية وإدارة الإعلانات مدعمين بالفنيين والمعدات الثقيلة، علاوة على قسم شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى. يأتى ذلك في إطار متابعته اليومية لجهود وأنشطة المحليات والتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوفير بيئة نظيفة وأمنة مع إضفاء الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة.